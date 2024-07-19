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Мак Аллистер о кричалке аргентинцев: «Нужно быть осторожнее в том, что говоришь, особенно в Европе, где чувствительность выше. Энцо – не расист. Мы не расистская страна»

Мак Аллистер о кричалке аргентинцев: «Нужно быть осторожнее в том, что говоришь, особенно в Европе, где чувствительность выше. Энцо – не расист. Мы не расистская страна»

Во время празднования победы в Кубке Америки игроки сборной Аргентины спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы.

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