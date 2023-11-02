"Бавария" вылетела из Кубка Германии, проиграв команде третьего дивизиона

Главной сенсацией матчей 1/16 финала Кубка Германии стал вылет мюнхенской "Баварии". На этой стадии чемпионы Германии встречались с клубом "Саарбрюккен", который сейчас выступает в третьем по силе дивизионе страны.
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