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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бобровский об уходе из «Флориды»: «На все воля Божья. Я воодушевлен и с нетерпением жду вызова в «Торонто»

Голкипер « Торонто »  Сергей Бобровский  рассказал об уходе из « Флориды ». Россиянин провел в «Пантерс» семь сезонов и дважды стал обладателем Кубка Стэнли (2024, 2025).

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