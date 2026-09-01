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За рулем

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Что меняется для водителей с 1 сентября 2026 года

Что меняется для водителей с 1 сентября 2026 года

С начала осени в России одновременно вступает в силу сразу несколько новых правил, и они касаются как обычных автовладельцев, так и профессиональных водителей.

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