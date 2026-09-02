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«Удалось избежать самого страшного». Безуглов — о травме Гайича

«Удалось избежать самого страшного». Безуглов — о травме Гайича

Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов высказался о состоянии защитника армейцев Милана Гайича, получившего травму колена в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Ростова» (0:2).

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