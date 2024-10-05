Лейтенант Кантулаев унижтожил пулеметное гнездо с боевиками ВСУ

Российский лейтенант Рамазан Кантулаев, командующий штурмовым подразделением в зоне специальной военной операции, организовал разведку и выбрал оптимальные маршруты подхода к позициям противника, в результате чего захватил и удержал важные рубежи.
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