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5koleso.ru

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Названа цена Voyah Taishan в России: флагманский кроссовер уже можно заказать

Полноприводный Voyah Taishan создан на 800-вольтовой архитектуре и оснащен гибридной силовой установкой, которая включает два электродвигателя суммарной пиковой мощностью 517 л.

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