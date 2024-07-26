Олимпиада в Париже

С 26 июля по 11 августа в Париже состоятся XXXIII летние Олимпийские игры. Международный олимпийский комитет опубликовал заявление, в котором говорится, что игры не должны носить политический характер, однако эксперты указывают, что политизация Олимпиады отмечается на протяжении всей современной истории Игр с 1896 года.
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