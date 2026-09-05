В Архангельске представят проект по сохранению аутентичных пряников-козуль

АРХАНГЕЛЬСК, 5 сентября. /ТАСС/. Проект по сохранению и продвижению настоящих аутентичных архангельских пряников-козуль представят в Архангельске, рассказала ТАСС заведующая музеем художника и сказочника Степана Писахова музейного объединения "Художественная культура Русского севера" Наталья Козлова.
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