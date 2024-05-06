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Американские сенаторы выступили против распознавания лиц в аэропортах

Американские сенаторы выступили против распознавания лиц в аэропортах

Представители оппозиции, возглавляемые сенаторами Джеффом Меркли, Джоном Кеннеди и Роджером Маршаллом, выступили против использования Управлением транспортной безопасности США технологии распознавания лиц в аэропортах, сообщает PBS.

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