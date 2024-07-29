Макс Ферстаппен: Знает ли Red Bull, как прибавить? Сложный вопрос

Макс Ферстаппен: Знает ли Red Bull, как прибавить? Сложный вопросGetty Images / Red Bull Content PoolТрехкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен признался, что Red Bull Racing не сумела добиться прогресса, несмотря на его впечатляющий поул на Гран При Бельгии с отрывом 0,6 секунды.