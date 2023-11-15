Армия Израиля штурмует крупнейший госпиталь в Газе

Начался штурм крупнейшей больницы Аль-Шифа. Об этом объявили в армии Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram. Там пояснили, что идет точечная операция, чтобы уничтожить командный пункт и склад оружия палестинской группировки ХАМАСа, который, по версии военных Израиля, находится в больнице.