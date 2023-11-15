РОСБАЛТ
ГлавнаяРегионы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РОСБАЛТ

888 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Аким Воземчук
    Маловато будет.Надо не на три заряда ,а все триста.Ну и над носителями надо поработать,здесь очень уместна дружба с Р...Reuters: Иран име...
  • Betahon
    Кто о чем, а хохол о сале...Казалось бы так, ног не у Буданова: он думает о конце конфликта, а ему надо думать о совс...Глава украинского...
  • Тамара Елисеева
    Наконец-то, что-то сделают для людей. Оплачиваю квитанции по куар-коду, но всё равно берут 1%от  услуги. Сбер и так и...В России собирают...

Армия Израиля штурмует крупнейший госпиталь в Газе

Армия Израиля штурмует крупнейший госпиталь в Газе

Начался штурм крупнейшей больницы Аль-Шифа. Об этом объявили в армии Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram. Там пояснили, что идет точечная операция, чтобы уничтожить командный пункт и склад оружия палестинской группировки ХАМАСа, который, по версии военных Израиля, находится в больнице.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх