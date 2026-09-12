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Отец Жерсона получит 675 тысяч евро за переход сына из «Зенита» в «Крузейро» и готовится продать новых игроков в Петербург

Отец Жерсона получит 675 тысяч евро за переход сына из «Зенита» в «Крузейро» и готовится продать новых игроков в Петербург

Отец бывшего полузащитника «Зенита» Жерсона, Маркао, высказался об уходе футболиста из петербургского клуба.

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