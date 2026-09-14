На сессии МФМ обсудили причину важности граничащих с Россией стран для США

В рамках дискуссии «Россия — Африка. Медиа континентов» на Международном фестивале молодёжи (МФМ), организованной при поддержке RT Academy, участники обсудили причину важности граничащих с Россией стран для США.
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