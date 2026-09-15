"Кринж" или "имба"? Почему зумерский сленг раздражает старшее поколение

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Часть россиян раздражают слова "кринж" (позор), "рофл" (шутка), "инфа" (информация) и "имба" (нечто хорошее и сильное) вовсе не из-за их звучания, а из-за ощущения чужеродности и непонятности.