"Кринж" или "имба"? Почему зумерский сленг раздражает старшее поколение

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Часть россиян раздражают слова "кринж" (позор), "рофл" (шутка), "инфа" (информация) и "имба" (нечто хорошее и сильное) вовсе не из-за их звучания, а из-за ощущения чужеродности и непонятности.
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