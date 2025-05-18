Позиция официальных СМИ Италии не отражает реальную ситуацию о конфликте на Украине. Об этом заявил итальянский политолог и глава итальянского отделения "Международного Движения Русофилов" Элизео Бертолази в беседе с РИА Новости.
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