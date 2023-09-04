Зеленский объявил об отставке министра обороны Украины Резникова

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении сменить министра обороны страны. Алексей Резников покинет свой пост, а на его место украинский лидер предложит назначить главу Фонда госимущества Украины, экс-депутата Рады Рустема Умерова.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении сменить министра обороны страны. Алексей Резников покинет свой пост, а на его место украинский лидер предложит назначить главу Фонда госимущества Украины, экс-депутата Рады Рустема Умерова.
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