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Спорт Уик-Энд

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«Казалось, что после победы над «Зенитом» «Спартак» попрёт дальше, но… Возможно, наступил функциональный спад»

«Казалось, что после победы над «Зенитом» «Спартак» попрёт дальше, но… Возможно, наступил функциональный спад»

Бывший защитник, спортивный директор и главный тренер московского «Спартака», а ныне наставник индийского «Каннур Уорриорз» Андрей Чернышов прокомментировал выступление своей бывшей команды.

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