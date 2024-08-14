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На федеральной трассе астраханские спасатели вытаскивали из опрокинутых авто людей и тушили разлившийся бензин

На федеральной трассе астраханские спасатели вытаскивали из опрокинутых авто людей и тушили разлившийся бензин

Согласно легенде тактико-специального учения по ликвидации последствий крупного ДТП. Согласно информации пресс-службы ГУ МЧС, вчера в Астраханской области на автодороге федерального значения Р-215 состоялось тактико-специальное учение по ликвидации последствий крупного ДТП.

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