Алаудинов: бойцы «Ахмата» эвакуировали все найденные тела солдат ВСУ под Суджей

Бойцы спецназа «Ахмат» эвакуировали все обнаруженные тела украинских оккупантов в своей зоне ответственности в Суджанском районе Курской области, заявил командир «Ахмата» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
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