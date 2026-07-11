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Молилась и плакала: машинистка застряла на высоте 70 м в грозу в Екатеринбурге

Молилась и плакала: машинистка застряла на высоте 70 м в грозу в Екатеринбурге

Ваш браузер не поддерживает видео. ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин В Екатеринбурге машинистка башенного крана несколько часов просидела на высоте 70 м во время сильной грозы, боясь двинуться с места из-за молний.

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