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Вратарь «Колорадо» Кюмпер отразил 49 бросков «Эдмонтона» из 50 и 3 буллита из 3 в серии

Вратарь «Колорадо» Кюмпер отразил 49 бросков «Эдмонтона» из 50 и 3 буллита из 3 в серии

Вратарь «Колорадо» Кюмпер отразил 49 бросков «Эдмонтона» из 50 и 3 буллита из 3 в серии. Дарси Кюмпер помог «Эвеланш» обыграть «Ойлерс» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ и стал второй звездой.

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