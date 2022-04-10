Вратарь «Колорадо» Кюмпер отразил 49 бросков «Эдмонтона» из 50 и 3 буллита из 3 в серии. Дарси Кюмпер помог «Эвеланш» обыграть «Ойлерс» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ и стал второй звездой.
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