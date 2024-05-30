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ФСБ задержала одного из руководителей Фонда капремонта Забайкалья за взятки

ФСБ задержала одного из руководителей Фонда капремонта Забайкалья за взятки

Сотрудники забайкальского управления ФСБ задержали одного из руководителей Фонда капремонта Забайкальского края по подозрению в получении взятки.

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