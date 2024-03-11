Церемония разделения ключа электронного голосования в Москве пройдет 14 марта

После окончания голосования процедура повторяется Глава управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве сообщил, что 14 марта в 12:00 состоится процедура разделения ключ расшифрования результатов электронного голосования на выборах президента России.