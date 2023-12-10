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Врач Умнов посоветовал сердечникам не злоупотреблять спортом зимой

Врач Умнов посоветовал сердечникам не злоупотреблять спортом зимой

Врач Умнов посоветовал сердечникам не злоупотреблять спортом зимой Хирург Александр Умнов посоветовал пациентам с сердечно-сосудистыми недугами не злоупотреблять спортом зимой и в целом снизить физическую активность в холодное время года.

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