В Крыму ветераны СВО и их семьи могут бесплатно посещать учреждения культуры

В Крыму занялись реабилитацией участников СВО посредством культурных мероприятий. Фондом «Защитники Отечества» и Минкультуры России запущен совместный проект для ветеранов СВО и членов их семей, дающий право бесплатного посещения федеральных и республиканских учреждений культуры.
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