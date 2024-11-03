В Крыму ветераны СВО и их семьи могут бесплатно посещать учреждения культуры

В Крыму занялись реабилитацией участников СВО посредством культурных мероприятий. Фондом «Защитники Отечества» и Минкультуры России запущен совместный проект для ветеранов СВО и членов их семей, дающий право бесплатного посещения федеральных и республиканских учреждений культуры.