Neurology: после 10 дней за пределами Земли у 92% людей начинает болеть голова

Нейробиологи из Лейденского университета в Нидерландах выяснили, что пребывание в космосе дольше 10 дней может вызывать сильные головные боли у людей, которые никогда раньше не страдали от подобных проблем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии