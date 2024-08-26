Вашингтон вывел ядерный шантаж на новый уровень

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИСегодня 535 прочитали Виктория Никифорова На прошедшей неделе мир с удивлением узнал, что у американского президента появилась новая стратегия ядерного сдерживания, причем такая секретная, что разглашать ее нельзя.
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