Вашингтон вывел ядерный шантаж на новый уровень

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИСегодня 535 прочитали Виктория Никифорова На прошедшей неделе мир с удивлением узнал, что у американского президента появилась новая стратегия ядерного сдерживания, причем такая секретная, что разглашать ее нельзя.