Родители детей с муковисцидозом бьют тревогу: проверенное лекарство заменяют на дженерик

Пациенты с редким генетическим заболеванием — муковисцидозом — оказались в опасной ситуации. Жизненно важный препарат «Трикафта», который доказал свою эффективность во всем мире, заменяют на новый аргентинский дженерик «Трилекса».
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