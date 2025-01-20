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Родители детей с муковисцидозом бьют тревогу: проверенное лекарство заменяют на дженерик

Пациенты с редким генетическим заболеванием — муковисцидозом — оказались в опасной ситуации. Жизненно важный препарат «Трикафта», который доказал свою эффективность во всем мире, заменяют на новый аргентинский дженерик «Трилекса».

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