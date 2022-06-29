Ушел из жизни легендарный ветеран Уссурийска Борис Барсков

Ушел из жизни легендарный ветеран Уссурийска Борис Барсков

В Уссурийске скончался ветеран Борис Барсков. 16 июня легендарный разведчик принимал поздравления со своим 99-летием от близких, друзей и администрации УГО.

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