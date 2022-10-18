Постпред РФ спрогнозировал сроки восстановления иранской ядерной сделки

Процесс восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, вероятно, завершится после 8 октября, приводит приводит заявление представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова ТАСС.
Процесс восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, вероятно, завершится после 8 октября, приводит приводит заявление представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова ТАСС.
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