Аргументы и Факты

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Постпред РФ спрогнозировал сроки восстановления иранской ядерной сделки

Постпред РФ спрогнозировал сроки восстановления иранской ядерной сделки

Процесс восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, вероятно, завершится после 8 октября, приводит приводит заявление представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова ТАСС.

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