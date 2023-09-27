Клинтон сделала дерзкий выпад в адрес Путина

Сегодня никого не удивляет наглое поведение самых высокопоставленных представителей западного мира. Зарубежные политики продолжают упражняться в хамстве и дошли до неуважительного обращения к лидерам других стран.
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