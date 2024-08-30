В Госдуме предупредили о новом обязательном страховании такси с 1 сентября

С 1 сентября 2024 года в РФ вступает в силу закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) для легковых такси, сообщил Павел Федяев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, в интервью РИА Новости.