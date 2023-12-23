Влияние ухода Анголы из ОПЕК на цену нефти оценили

Даже небольшое, на 100-200 тысяч баррелей в сутки, наращивание добычи нефти Анголой после выхода африканской страны из Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), может привести к снижению цен на нефть из-за «хрупкого баланса» на рынке, объяснил РИА Новости ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.