Влияние ухода Анголы из ОПЕК на цену нефти оценили

Даже небольшое, на 100-200 тысяч баррелей в сутки, наращивание добычи нефти Анголой после выхода африканской страны из Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), может привести к снижению цен на нефть из-за «хрупкого баланса» на рынке, объяснил РИА Новости ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
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