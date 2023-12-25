За минувшую неделю пограничники выявили сотни нарушений при пересечении границы

На "зеленой границе" и пунктах пересечения границы пограничники зарегистрировали 198 событий с составлением протоколов в отношении 213 человек, нарушивших пограничное и миграционное законодательство Республики Молдова, а именно: - 65 нарушений режима пограничной зоны и пунктов пересечения границы; - 53 человека нарушили государственную границу или просрочили свое пребывание на территории Ре .