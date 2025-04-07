507-я ракетка мира Бруксби – третий в списке самых низкорейтинговых чемпионов турниров ATP

В финале он обыграл Фрэнсиса Тиафу – 6:4, 6:2. По ходу турнира Бруксби отыграл пять матчболов: один в первом круге квалификации против Федерико Агустина Гомеса, три во втором круге основной сетки против Алехандро Табило и еще один в полуфинале против Томми Пола.