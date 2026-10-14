Шуховская башня в Москве находится в аварийном состоянии из-за коррозии металлических конструкций. Об этом рассказал RT заместитель генерального директора по строительству и капитальному ремонту РТРС Станислав Белявский.
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