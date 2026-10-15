Архангельский областной суд приговорил 38-летнего Антона Колесникова к 15 годам колонии особого режима за нападение на девочку-подростка, которую он заманил через сайт объявлений под предлогом работы по уборке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- На месте Китая до...
- «Рыбарь»: в Крымс...
- "Ответка" за Крым...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым