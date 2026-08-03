Алексей Тан

😂🤣🤠.... ""Слив о новых богатствах Януковича. Блеф или привет российским спецслужбам?""============ А вот и "СТАРЬЁВЩИКИ", ... типа Михалкова, ... "Петрова", и представителей НТВ... в поток инфолжи включились!... (А почему они Азарова "не вспоминают"?).... Видать "творческий кризис"... наступил.... у них,😂🤣🤠... это Ким.