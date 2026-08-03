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Слив о новых богатствах Януковича. Блеф или привет российским спецслужбам?

Слив о новых богатствах Януковича. Блеф или привет российским спецслужбам?

Украина внезапно заинтересовалась нынешним этапом жизни экс-президента Виктора Януковича, свергнутого Майданом.

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Комментарии
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Алексей Тан
😂🤣🤠.... &quot;&quot;Слив о новых богатствах Януковича. Блеф или привет российским спецслужбам?&quot;&quot;============ А вот и &quot;СТАРЬЁВЩИКИ&quot;, ... типа Михалкова, ... &quot;Петрова&quot;, и представителей НТВ... в поток инфолжи включились!... (А почему они Азарова &quot;не вспоминают&quot;?).... Видать &quot;творческий кризис&quot;... наступил.... у них,😂🤣🤠... это Ким.
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