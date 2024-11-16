Умерла российская актриса Светлана Светличная

Советская и российская актриса театра и кино Светлана Светличная скончалась на 85-м году жизни. На протяжении последних месяцев артистка пролежала в больнице на интенсивной терапии в связи с заболеваниями легких и почек.
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