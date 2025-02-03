Битва за Часов Яр: Смертельный кошмар для ВСУ — воюй сколько угодно, но народ Украины деньгами голосует за капитуляцию

Враг боится, что буквально скоро начнется полная блокада захисников «фортецi», а затем их истребление Радомир Маркуш Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС По данным «Военной хроники», на Часов-Ярском направлении зачищен лес вокруг бункера АТОшных времен к югу от города.