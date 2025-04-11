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    Это не 25 долларов за баррель всё равно!долларов за барре...
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    Всех он уже достал,Бронирование туро...
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    Да снесите этого "Нью Султана" из деревни, губастого!Бронирование туро...

Психологам разрешат рекламировать эзотерические услуги

Запрет рекламы эзотерических услуг не коснется дипломированных психологов. Новую редакцию законопроекта депутаты обсудили во время тематического заседания в Госдуме, но пока не внесли в нижнюю палату парламента.

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