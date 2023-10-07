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Cover-girl MAXIM Яна Кошкина рассказала о том, был ли у нее секс на первом свидании

Cover-girl MAXIM Яна Кошкина рассказала о том, был ли у нее секс на первом свидании

Наша любимая Яна Кошкина нарасхват — у нее выходит премьера за премьерой, проекты за проектами… Но хватает ли cover girl MAXIM времени на личную жизнь? Яна Кошкина в ближайшее время будет блистать в новом проекте Дарьи Мороз (неподражаемая звезда «Содержанок» — прим.

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