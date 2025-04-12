Процесс Фишера-Тропша: рождение технологии

Примерно так она и выглядит синтетическая нефть В ряду методов получения жидких углеводородов из угля, разработанных в Германии, процесс Фишера-Тропша самый знаменитый, поскольку он активно развивался после войны и используется в производстве синтетических продуктов.
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