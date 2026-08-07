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Армия России нанесла неотвратимый удар по объектам Украины

Армия России нанесла неотвратимый удар по объектам Украины

Поражены транспортно-логистические и распределительные центры в Киеве и Киевской области, задействованные в хранении, доставке различных вооружений и грузов военного назначения, в производстве и распределении беспилотных летательных аппаратов, сообщили в МО РФ.

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