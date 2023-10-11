Строить трубопровод «Волхов — Мурманск — Белокаменка» будет «НоваТЭК» за собственные средства, сообщил Леонид Михельсон

﻿﻿НоваТЭК построит трубопровод Волхов-Мурманск-Белокаменка за счет собственных средств, сообщил Леонид Михельсон «НоваТЭК» самостоятельно и за свой счет в больших масштабах построит газопровод Волхов — Мурманск — Белокаменка к будущему Мурманскому заводу по сжижению газа СПГ.