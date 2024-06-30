Орбан анонсировал создание собственной правой коалиции в Европарламенте

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал появление новой правой группы в Европарламенте, куда также войдут Австрийская партия свободы Герберта Кикля и партия АНО 2011 экс-премьера Чехии Андрея Бабиша.
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