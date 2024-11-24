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По предварительным прогнозам “Крейвен-Охотник” стартует в США с $20-25 миллион...

По предварительным прогнозам “Крейвен-Охотник” стартует в США с $20-25 миллион...

По предварительным прогнозам “Крейвен-Охотник” стартует в США с $20-25 миллионов – это в 2 раза хуже “Морбиуса”В эти выходные в США начинается кинопрокат фильма “Крейвен-Охотник”: по предварительным данным, фильм может стать очередным провальным спин-оффом про злодея из вселенной Человека-Паука от Sony Pictures.

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