Что будет если вообще не чистить зубы?

Чистка зубов воспринимается как повседневный ритуал, о выполнении которого мы порой не задумываемся. От поддержания полости рта в здоровом состоянии зависят многие процессы, протекающие в нашем организме, вплоть до состояния иммунной системы, поэтому следует ответственно относиться к этой значимой процедуре.