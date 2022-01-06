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тебе то что, кастрюлеголовый? Чубяру заправь.
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Вот тут примерно объясняется против кого. https://actuallno.com/blog/43151134625/Satanovskiy-Svyaz-kazahstanskih-soby...
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